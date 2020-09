Nyheiter

Fjordingen: Tysdag og onsdag samlast meir enn 80 vegentusiastar, politikarar, reiselivsaktørar og interesseorganisasjonar frå tre fylke til Samferdselskonferansen 2020 i Loen.

Tema for første dag er riksveg 15: Flaskehals eller framtidsveg? Her vil ein mellom anna diskutere gjennomføring av vedteken ny rv. 15-tunnel Skåre-Breidalen med arm til Geiranger, med alle fordelar og utfordringar ein står i der, i tillegg til muligheiter ein ser for industrien og reiseliv i aust og vest.

Dag to er sett av til hovudtemaet: Gode verktøy for utvida bu- og arbeidsmarknad. Her er mellom anna ferjefri E39 og Det grøne skiftet saker på agendaen, der også viktige nettselskap stiller med si toppleiing.

Sentrale politikarar frå Vestland, Møre og Romsdal, Innlandet og Stortinget er samla, og blir utfordra av folk frå reiselivsbransjen, transportbransjen, vegvesen og anna industri, skriv Svein Sunde i Gode vegar i ei pressemelding om konferansen.

