– Det gjeld å henge med i framtida!

I 2009 byrja ørstajenta Adrienne Saure Eikrem å blogge. Fyrst på gøy, men etter fire år i bloggverda vart ho oppdaga av Silje Landevåg (gründer i Get Inspired), som likte det ho såg og fekk Adrienne til å stille som modell for nettbutikken. Modelloppdraget fekk snøballen til å rulle for 24-åringen, som i dag driv aktivt med å promotere for store og kjende merke via sosiale medium.