Utbetrar vegen etter flaumskade

Nyheiter

Vegen til Vikeskåla i Ørsta sentrum fekk hard medfart etter ei kraftig regnbye, og vert no utbetra. Den siste veka har ei gravemaskin vore i sving for å planere ut vegen, deretter skal det leggjast grus komande veke.

– Vi skal køyre på grov grus, og det er snakk om ganske store mengder som må til. Om lag 500 tonn med masse, seier Arnstein Ose, som er avdelingsingeniør med ansvar for vegar i Ørsta kommune.

Skadane oppstod 19. august, då det var ei kraftig lokal regnbye i Skåla.

– Det vart mykje groper i vegen, som er bratt, og dermed utsett for flaumskadar. Det er mest arbeid på vegen opp til det tredje vasshuset, men vi skal og gjere arbeid vidare oppover. Kommunen er avhengig av at vi køyre på vegen, sidan vassverket ligg her, seier Arnstein Ose, som kjem med ei oppmoding til turgåarar:

– Lastebilane som skal køyre grus får problem dersom dei må stoppe i den bratte vegen. Så eg håper folk går på sida av vegen slik at bilane slepp å stanse. Skålavegen er mykje brukt som turveg, så vi vil helst sleppe å stenge den medan arbeidet pågår.