Elveeigarane åtvarar mot biogassanlegg

Nyheiter

Melsbygda elveeigarlag kjem med ei sterk åtvaring mot å etablere eit biogassanlegg på Melsgjerdet.

– Eg bed med dette om at Fylkesmannen seier nei til dette, då konsekvensane kan verte alvorlege for lokalsamfunnet og Ørstaelva som er ei nasjonal lakseførande elv, skriv leiaren i Melsbygda elveeigarlag i eit høyringssvar.

– Elveeigarane er også grunneigarar i området, og fleire av dei har avslått deler av eigedomane til industriområdet på Melsgjerdet.

– Då VØR melde si interesser var det i starten snakk om ein omlastingsstasjon, men no har det plutseleg blitt til eit biogassanlegg. Dette er ikkje det grunneigarane vart tvinga til å avstå grunn til i utgangspunktet, skriv leiaren i elveeigarlaget.

Dårlege kår for laks og aure

Ørstaelva er det einaste nasjonale laksevassdraget på Sunnmøre. Aurebestanden i elva på eit lågmål, og er freda. Laksefisket dei siste åra har vore dårleg.

– Det står fram som kunnskapslaust at ein då skal legge eit anlegg ved elva, som potensielt kan utrydde aure- og laksestammen vår, skriv leiaren i Melsbygda elveeigarlag.

Petter Bjørdal: – Vi har rimeleg god kontroll - Eg er rimeleg sikker på at vi har full kontroll: Det skal ikkje lekke ut noko lukt frå hallane på eit biogassanlegg på Melsgjerdet.

– Skal auren og laksen setjast under endå sterkare press enn dei er i dag, må vi rekne med at det vert slutt på desse fiskestammane i Ørstaelva. Dersom det vert avsig, eller det skulle skje uhell, brann og utslepp frå anlegget, vil det få katastrofale fylgjer for lakse- og aurestammen i Ørstaelva, meiner elveeigarlaget, som også minner om at det er freda elvemuslingar i Ørstaelva.

Politikarar lurer på lønsemda Politikarane etterlyste biogass-budsjett - for tidleg, sa VØR-sjefen – Vi har fått gode orienteringar om biogass-anlegget. Men økonomien i det er ein ikkje mykje innom. Vi må få eit driftsbudsjett på bordet.

Kritiserer prosessen

Elveeigarane i Melsbygda er og kritiske til høyringsprosessen.

– Det er stor motstand i Ørsta mot prosjektet, og det hadde vore kjekt om dette var ei reell høyring, der vi som innbyggjarar, grunneigarar og forvaltarar av dette fantastiske vassdraget faktisk vart høyrde og Fylkesmannen sa nei til konsesjon, skriv Heidi Sporstøl, leiar i Melsbygda elveeigarlag