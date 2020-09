– Eit godt signal for Ørsta-Volda lufthamn

Nyheiter

Ordførar Stein Aam er glade for at regjeringa vil vidareføre flyrutekjøp frå 1. oktober. I ei pressemelding stadfesta samferdselsminister Knut Arild Hareide at regjeringa vil gå i forhandlingar med SAS, Norwegian og Widerøe om å sikre eit minstetilbodskjøp frå 1. oktober. I førre veke var det store møteverksemd i Ørsta knytt til framtida for Ørsta-Volda lufthamn og rutetilbodet. Aam er glad for signalet som no kjem frå regjeringa.