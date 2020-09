«Sei frå til meg om de ser sauer som går åleine»

Nyheiter

- No i helga startar vi sauesankinga i både Ørsta og Volda, seier Lars Olav Vanberg, som er leiar i Ørsta Sau og Geit.

Kor lenge sankinga varer er ikkje godt å seie, det kjem jo an på kor raskt sauene blir funne – og i samband med det ber Vanberg:

- Flott om folk som går i fjellet og ser dyr som går åleine tek beskjed anten til dyre-eigaren, eller tek kontakt med med. Så skal eg formidle beskjeden vidare til eigaren.

Han meiner elles at det kan vere greitt at folk er obs på at sauesanking føregår i dagane og vekene som kjem, og ta omsyn til dette.

- Elles kan det jo også vere fint for folk som ferdast i fjellet å sjå på sauesankinga, meiner Vanberg.