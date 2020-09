Sterk bekymring for Ørsta-økonomien

Nyheiter

- No er det på høg tid å bremse i investeringane i Ørsta. Ny sentrumsskule, ny sentrumsbarnehage, kulturhus, symjebasseng. Til saman investeringar for ein halv milliard. Noko som vil bety millionvis i årlege meirutgifter for kommunen, til avdrag på auka lån.