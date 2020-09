Naudhjelp i tolvte time

Nyheiter

Det seier Idar Barstad, som er leiar i Barstadvikelva elveeigarlag. Siste dagane har han assistert Steinar Masdal frå Arnco AS, som har grave ut ein ny, flott gytekulp tre kilometer oppe i elva. Det er også bygt murar som skal hindre at elvebarden rausar ut, pluss at det er gjort nokre tiltak for at gyteplassane ikkje skal bli fylte opp med slam og steinar ved første flaum.