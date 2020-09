Held barnetrygda utanfor sosialhjelpa

Nyheiter

Mot sju røyster vedtok Ørsta kommunestyre å halde barnetrygda utanfor utrekningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp.

Dermed følgde fleirtalet i kommunestyret formannskapet si tilråding. Framstegspartiet ved Tore Thon kom med framlegg om at barnetrygda skulle vere med i utrekningsgrunnlaget for sosialhjelp, men dette forslaget fekk altså sju røyster og fall.

Marit Aklestad (SV) viste til at barn har rett til barnetrygd uansett, og at det er opp til foreldra å disponere denne.

- Om Nav finn dette vanskeleg, så er det mange å rådføre seg med – til dømes storbyar som Oslo, som held barnetrygda utanfor. Spele ballen over til Volda. Halde barnetrygd utanfor sosialhjelp.

-Men dette handlar om korleis vi bruker dei midlane vi har for å sikre at barna får dei midlane ein har til disposisjon. Ørsta Frp fremjar forslag om å inkludere barnetrygda for å berekne ytterlegare Nav-stønader, sa Thon.

- Det ville vere eit merkeleg system om at dei fleste får barnetrygda uavkorta uansett, medan andre skal behovsprøvast til kvar ei minste krone, sa Alexander Riise Olsen (Ap).

NAV Ørsta-Volda forvaltar regelverket rundt økonomisk sosialhjelp for kommunane Ørsta og Volda. Kommunestyra i dei to kommunane har gjort ulike vedtak om utmåling av sosialhjelp til barnefamiliar knytt til inntekt frå barnetrygd. I Volda skal ytinga reknast som inntekt i ein familie, medan det i Ørsta skal haldast utanfor utrekningane.