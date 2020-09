Nyheiter

Eit fleirtal i tenesteutval for oppvekst og kultur i Volda går inn for å kjøpe Bratteberg barnehage for 37 millionar kroner. Barnehagen på Bratteberg vart bygd i 2011, og heitte då Kulur barnehage. I 2016 vart barnehagen overtatt av Læringsverkstedet, som er eit stort landsdekkande konsern. Eigarane har slite med lønsemda og har tilbode kommunen å overta.