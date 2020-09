Vert minte om fristen for utbygging av denne tomta

Nyheiter

RG Eigedom AS og Ørsta kommune inngjekk i slutten av april 2014 avtale om sal av tomta til RG Eigedom AS.

Eit av vilkåra i avtalen var ein frist for utvikling av eigedomen i løpet av fem år.

– Heimel til eigedomen vart overført frå Ørsta kommune til RG Eigedom AS 06.05.2016. Ørsta kommune minner om at fristen for utvikling av eigedomen, 06.05.2021 nærmar seg, heiter det i eit skriv til RG Eigedom AS.

Kommunen ynskjer difor ei orientering om eigedommen vert utvikla innan fristen. Ein godkjent rammesøknad vil oppfylle kravet i punktet om frist, heiter det frå kommunen.

Eigarane av RG Eigedom AS er Asko Holding AS, Brødrene Vartdal AS og H.I. Giørtz Holding AS