Samarbeidsavtale med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Nyheiter

Volda-firmaet Vertikal Service har inngått ein rammeavtale med NTE om levering av fleirfaglege tenester.

Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Energi AS signerte 1. september rammeavtale med Vertikal Service AS for levering av NDT, inspeksjon, sveis og øvrige vedlikehaldsrelaterte fag.

Avtalen varer i to år med opsjon for forlenging i ytterligare to år. Vertikal Service har samarbeidd tett med NTE på fleire prosjekt dei siste åra..

– Vi er veldig glade for avtalen! Vi har gjort fleire oppdrag med NTE tidlegare, og vi ser det som ei tillitserklæring at vi får vidareføre den kompetansen og det arbeidet vi har gjort i desse oppdraga, seier Leif Røv, leiar i Vertikal Service.

Tør å tenkje nytt

-Vårt firma har ein gjennomføringsmodell der våre erfarne medarbeidarar kombinerer fagkunnskap med arbeid i tau for tilkomst i vanskeleg tilgjengelige område. Dette fører til store innsparingar for våre kundar samanlikna med tradisjonelle metoder, påpeikar Røv.

Om Vertikal Service:

Vertikal Service AS har sidan 2007 vore ein aktør på norsk kontinentalsokkel. Selskapet vart etablert i Volda i 2003 og er eigd av leiinga i firmaet.

Selskapet har levert tenester til norsk vasskraftindustri sidan 2004.

Selskapet omsette i 2019 for 47 millionar kroner, og resultatet vart 5,9 millionar.