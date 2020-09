Nyheiter

Høgskuledirektøren i Volda innstiller til høgskulestyret at den nye mediehuset bør heite "Sivert Aarflot-huset".

PÅ sin blogg skriv rektor Johann Roppen at framlegget kom opp etter ein runde der dei tilsette på Avdeling for mediefag og leiinga ved Høgskulen kvar for seg vurderte dei innkomne framlegga. Både Avdeling for mediefag og høgskuleleiinga (dekanane og rektoratet) gjekk inn for Sivert Aarflot-huset. Høgskulestyret avgjer saka i møte 10. september.