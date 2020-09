Fjelldag på tre ulike toppar

Ein strålande fjelldag for Ørsta ungdomsskule

Nyheiter

Når 358 ungdomsskuleelevar skal ha fjelldag må det gjerast litt annleis i 2020 samanlikna med tidlegare år. 8.-klassingane hadde Vallahornet som turmål. På Helgehornet gjekk 9.-klassingane målretta opp, medan 10.-klassingane gjekk til topps på Melshornet.

– Grunnen til at det vart slik i år er sjølvsagt korona. Fjelldagen var avklart med kommuneoverlegen. Sjølvsagt sakna vi litt det at alle fekk vere i lag, men det vart ein flotte dag i fjella. Desse dagane er viktig for klassemiljøet og vi er opptekne av inkludering ved Ørsta ungdomsskule. I tillegg var det ein del av elevane som ikkje hadde vore på dei ulike fjelltoppane, seier kroppsøvingslærar Einar Myrold.