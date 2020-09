«Det må settast tilstrekkeleg strenge krav til både støy og maksimale grenseverdiar for luktspreiing»

Nyheiter

Det går fram av høyringssvaret til Ørsta kommune om saka.

Fylkesmannen har bedt kommunen svare på fleire spørsmål knytt til konsesjonssøknaden.

Kommunen vert bedne å opplyse om:

* spesielle forhold som gjeld helse og miljø

* opplysningar om kommuneplan, reguleringsføresegner og reguleringsplanar

* noverande og framtidige interesser knytt til området eller resipienten

* naboforhold der kommunen finn dette relevant for saka

* uttale frå brannvesenet i saker der brannvern er eit relevant tema

Fråsegna frå kommunen er handsama administrativt, og det er fagleiar Gunnar Wangen som har skrive under. Han viser til at arealspørsmålet er avklara, og at VØR alt har løyve til mottak, sortering og mellomlagring av ordinært avfall og kompostering av hageavfall på lokaliteten. Gjennom reguleringsplanen er det gjeve løyve til biogassanlegg, men der det vert stilt krav om at eit slikt anlegg til ei kvar tid skal følgje dei krava som er fastsett i eller i medhald av forureiningslova og gjennom konsesjon heimla i forureiningslova. Det er dette fylkesmannen no skal handsame.

Kommunen krev altså strenge tiltak til både støy og maksimale grenseverdiar for luktspreiing slik at nærliggande busetnad og annan del av industriområde ikkje vert skadelidande.

Frå kommunen vert det vidare sagt at ei etablering av eit biogassanlegg vil kunne bidra til reduserte utslepp av klimagassar frå landbruket som er ei stor kjelde lokalt.

Kommunen vil krevje at anlegget må utformast slik at ein minimaliserer det arealet som kan verte forureina og treng gå til påslepp.

– Vi har fått opplysningar om at det no har vorte observert elvemusling i Ørstaelva ca. 1500 meter nedstraums lokaliteten. Vi har ikkje fått kvalitetssikra dei opplysningane enno, kommenterer kommunen.

Når det gjeld brannfare vert det frå kommunen si side lagt vekt på at det er viktig at brannvesenet har tilstrekkeleg tilkomst rundt bygningsmasse, og at sløkkjevassuttak er plassert tilpassa type bygg, størrelse og brannenergi med tanke på strålevarme og avstand til angrepsvegar. Kommunen varslar at det vert vurdert om eit eventuelt biogassanlegg må sjåast på som særskild brannobjekt etter brann og eksplosjonsvernlova.