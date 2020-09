Volda eit steg nærare seriestart

Nyheiter

Handballdamene til Volda reiste til Stavanger i helga for å spele tre treningskampar før sesongstarten i 1. divisjon. Fredag kveld var Randesund motstandar. Volda vann kampen komfortabelt 38-30. Den nye målvakta Hanna Edvardsson spelte sin første kamp i Volda-drakta.

Gjerpen rykka ned frå Eliteserien i fjor. Mot olda laurdag viste Gjerpen at dei har eit sterkt lag. Det enda med 35-21-siger for Gjeren. Søndag vart det ein jamne kamp mot Ålgård. Kampen enda med tap 23-29, men ifølgje rapportane vart det mykje positivt spel for Volda sin del.

Sesongen i 1. divisjon startar 13. september. Volda møter Nordstrand på bortebane i første kamp.