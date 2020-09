Vil ha Volda med på å betale

Nyheiter

Det kjem fram i ei sak kommunedirektøren fremjar for formannskapet i Ørsta.

Noverande avtale om skyssbåt går ut til nyttår. Ørsta kommune har avtale med Christian Gaard Bygdetun om skyssbåtdrifta.

Kommunedirektøren innser at det vert for kort tid å forhandle fram avtalar med eventuelt Volda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Difor foreslår ho at noverande avtale om skyssbåtdrifta vert lengd til ut 2021, og tida framover vert nytta til å sjå om det er grunnlag for eventuell drift frå 1. januar 2022.

– For å drive avklaringsprosessen med Volda kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune framover, bør det opprettast eit forhandlingsutval som vil arbeide fram ei løysing. Ein kan forvente at denne prosessen vil ta litt tid, og at ein ikkje kjem fram til eit svar som medfører at ein får gjennomført ein ny konkurranse innan utgangen av 2020, kommenterer kommunedirektøren.

Finansieringa av skyssbåttenesta har vore dekt av konsesjonsavgifta kommunen har fått i samband med kraftverket på Bjørke.

– No er Bjørke ein del av Volda kommune, og det er ikkje avgjort kva kompensasjon Ørsta kommune vil få for konsesjonsavgifta i tida framover. Dersom resultatet vert at Ørsta kommune ikkje får kompensasjon, må eventuell finansiering av skyssbåten takast frå anna budsjett. Dette kan gjere eit innhogg i tenestetilbodet kommunen er pålagt å gje, kommenterer kommunedirektøren.

Ho viser til at bygdene Bjørke, Viddal og Leira no høyrer til Volda kommune.

– Det er dermed behov for å avklare om Volda kommune ønskjer å ta del i eventuell ny avtale om skyssbåttenesta, kommenterer kommunedirektøren.

I tidlegare avtaleperiodar har skyssbåten hatt beredskapsfunksjon med omsyn til tryggleik i høve helse og brann.

– Beredskapsetatane har no informert om at dei ikkje har behov for skyssbåt i samband med slike hendingar. Beredskapsordninga medfører også ein høgare pris på tilboda som vert gjevne.

Vidare har Ørsta kommune i tidlegare avtaleperiodar subsidiert billettprisar for fastbuande personar i Hjørundfjorden. Dette er spørsmål som ein må kome tilbake til, og ta stilling til før nytt konkurransegrunnlag vert utarbeidd, heiter det i saksutgreiinga frå kommunedirektøren.