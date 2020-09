Platesleppkonsert med Kviven duo

No gler me oss veldig til å få kome ut og spele for folk

Nyheiter

Albumet «Kvakksalvar-Guri» har fått strålande kritikkar, og duoen gler seg stort til å få spele dette repertoaret på stemningsfulle Josybuda i Austefjorden fredag 4. september.

Med handsprit, tommestokk og førehandstinging førebur dei erfarne felespelarane seg til sin første platesleppturné som duo. Austefjorden, Nordfjordeid, Fjaler og Innvik står på turnéplana. Kviven duo kom til som ein idé frå hornindølen Britt Pernille Frøholm. Ho drøymde om eit prosjekt kor ho kunne dukke ned i den lokale tradisjonen, utan å alltid måtte gjere det heilt solo. Innflytta volding, Jorun Marie Kvernberg, tende på idéen, og etter omlag tre år var det første albumet eit faktum - på eige plateselskap endåtil; Kviven Records.

– Me satsar å utvide katalogen etter kvart, både med nye plater frå Kviven duo og andre prosjekt i solo og samspel, seier Britt Pernille Frøholm.

– Men elddåpen vår var denne første plata. Og det gjekk jo bra, både med musikken og lanseringa – om ein ser bort frå ein epidemi som lagar noko krøll, smiler Kvernberg.

– No gler me oss veldig til å få kome ut og spele for folk. Me har sakna det mykje meir enn me kanskje hadde forventa. Det er sjølve kjerna i det ein driv med som musikar; å få møte publikum i levande live. Alt anna blir ei blass skugge, både for utøvarane og lyttarane, seier Kvernberg bestemt.

Kviven duo tek særleg for seg gamalt slåtterepertoar frå kvar si side av fjellet Kviven; Hornindal og Volda – eller nye Volda kommune. I tillegg har dei med nokre favorittslåttar frå andre stader på Sunnmøre og i Nordfjord. Slåttehistoriene er også viktige ingrediensar når Kvernberg og Frøholm kokar i hop konsertar. Her får publikum høyre røvarhistorier om flygande tomlar og knusing av feler, kvakksalvarar og gruvesluskar! Josybuda byr i tillegg på ei smakfull betasuppe denne ny-haustkvelden.