Tek oppgjer

Nyheiter

– Vi seier oss leie for at det vi møysommeleg har bygt opp med å vere med i dugnaden for å få lokala klargjort, investeringar i fleire hundre tusen kroners-klassa, og stor arbeidsinnsats i drifta sidan 2015, skal rivast ned av destruktive krefter styrt av misunning og trong til å få inngrep i vår oppbygde verksemd, heiter det i innlegget.