Krev svar om gangveg i Åmdalen

– Sjølv om det ikkje er midlar per no, ønskjer vi å gjere det vi kan for å gi gangvegen ein høgare prioritet når investeringsstoppen ikkje lenger er eit tema, skriv Hildegunn Welle i Brautaset grendelag i ein e-post til Ørsta kommune.

Vedlagt er der eit bilde, som grendelaget meiner illustrerer utfordringane godt.

– Det syner korleis skuleveg og ferdsel elles langs fylkesvegen reelt ser ut for oss som bur her, kvar einaste dag.

Dei viser til eit brev som var sendt til kommunen tilbake i 2018: "Vegen har ei breidde på 5,5 meter som er eit minimum for å nytte midtlinje. Dette meiner vi gir ei falsk tryggheit for både bilistar og mjuke trafikantar då mykje av trafikken er tungtransport. Lastebilar har ei breidde på 2,55 meter pluss spegel som gir særs lite rom for dei som kjem gåande eller syklande dersom to lastebilar passerer"

Grendelaget bed no om draghjelp frå Ørsta kommune, og bed politikarane ta saka opp i førstkomande kommunestyremøte.

Welle skriv at dei tidlegare har hatt e-post-korrespondanse med teknisk etat, i tillegg til møte i fjor vår om behovet for gangveg langs FV 655.

– På møtet viste kommunen velvilje for å finne svar på aktuelle spørsmål knytt til gangveg, og løysing av denne for å få flest mogleg grunneigarar med på laget. Som kjent har vi alt fått med dei fleste grunneigarane, noko som er sagt å vere ein avgjerande faktor for å få gangveg prioritert hos fylket.

Hausten 2019 var det avtalt møte mellom kommune, grendelag, Statens vegvesen og fylket for å få utfyllande informasjon frå vegvesenet. Dette vart ifølgje Welle avlyst like før møtet skulle haldast.

– Vi bad då om å få svar per e-post, og har vore i kontakt både med kommunen og fylket direkte. Vi meiner framleis mange av spørsmåla er uavklart. For å få avtalane om avståing av grunn klare, treng vi meir informasjon og velvilje både frå kommunen og fylket, skriv Welle.