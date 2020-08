Framleis stengd i skyliften

Nyheiter

Fjordingen: - Spesialistar frå Garaventa og tau-leverandør er på plass, og dei vil inspisere og utrette feilen. Feilen har aldri utgjort nokon fare, verken for besøkande eller tilsette, skriv Loen Skylift i ei pressemelding.

Stengd sidan 19. august

Den 19. august oppdaga medarbeidarar ved Loen Skylift eit problem med eit bæretau inne i fjellstasjonen og drifta av bana vart dermed stengd. Årsaka til at feilen har oppstått er for tida under utredning av Garaventa og tau-produsent. Tryggleik er alltid første prioritet for Loen Skylift og Garaventa. Vi gjer vårt beste for å få drifta i gong igjen så raskt som mogleg, skriv Loen Skylift i pressemeldinga måndag.

