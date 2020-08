Har du talent?

Nyheiter

Anten det er innan song, musikk, handverk, sying, friluftsliv eller noko anna: Det dreier seg om å finne den eine som skil seg ut frå den vanlege, grå massen av folk.

Og mange av oss har vel drøymt oss bort: Tenk om eg ein gong oppdagar eit skjult talent? At eg er ekstremt dyktig til eit eller anna som eg ikkje veit om?

Ordet talent har blitt ein sjølvsagt del av språket vårt, men det kjem faktisk frå Bibelen.

I bibelsk tid var talent ei måleeining på verdiar, faktisk ei av dei største einingane som var. Ein talent tilsvara ca. 26 kilo, og når dette vart brukt om gull eller sølv, seier det seg sjølv at dette dreia seg om svimlande beløp, målt i dagens valuta, mange titals millionar!

I bibelfortellinga denne søndagen får vi høyre om tre tenarar som får tildelt ulik mengde talent. Dei forsøker etter beste evne å forvalte dette, men den eine grev berre ned talentet sitt, gøymer det og gjer ikkje noko med det. Dette fell ikkje i god jord hos godseigaren som har gitt gåvene og ansvaret. Forventninga var at alle skulle bruke talenta sine til å utrette noko godt.

Og tankane mine går raskt til mitt eige liv: Har eg forvalta talenta og gåvene mine godt? Eller var det noko som Gud meinte at skulle kome fram og skinne i mitt liv, som eg skjemmest over eller har gøymt bort?

Mange av oss brukar heile livet på å ønske at vi var ein annan. Ein superhelt eller nokon med skikkeleg talent. Men sjå heller på ditt eige talent som du har fått av Gud! Ikkje grav det ned, men la det skinne!

Bøn: Gud, takk for dine gåver til oss. Lokk våre skjulte talent fram frå mørket!

Matt 25,14-18

14 Det er som då ein mann skulle fara utanlands. Han kalla til seg tenarane sine og overlét dei det han eigde. 15 Ein gav han fem talentar, ein annan to og den tredje éin talent – etter som kvar dugde til. Så drog han ut av landet.

16 Han som hadde fått fem talentar, tok straks til å handla med dei og tente fem til. 17 Han med to gjorde det same og tente to til. 18 Men han som hadde fått ein talent, gjekk bort og grov eit hol i jorda og gøymde pengane frå herren sin.