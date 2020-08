Nyheiter

Ein bil med to personar i køyrde av vegen på E39 utanfor Ørsta sentrum natt til søndag. Politiet melde ulykka på twitter klokka 0035: "Sætre, E39: trafikkulykke. Melding om einsleg bil som har køyrt i autovernet og ut av vegen. To personar involvert. Naudetatar på veg".

Litt seinare opplyste politiet at dei to involverte var uskadde, og at bilen ikkje hindra trafikken.