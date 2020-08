To måtte bergast ned frå Rotsethornet

Nyheiter

To personar måtte seint fredag kveld ha hjelp til å kome seg ned frå Rotsethornet i Volda. Politiet melde ved 20-tida om at to personar hadde gått seg skårfaste og ikkje fann vegen ned att.

– Røde Kors tok seg opp til dei, fekk varmen i dei og er no på veg nedover igjen, melde politiet fredag kveld.

Og politiet la ut denne twittermeldinga klokka 0300: "Røde Kors har fått dei to personane trygt ned av Rotsethornet. Den eine personen vert køyrd til legevakta for sjekk. Stor takk for utmerkt innsats til personane frå Volda Røde Kors."