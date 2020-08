Golvet på plass i Volda Campus Arena

Nyheiter

I Volda skrid arbeidet med Volda Campus Arena framover.

- Sommaren er på hell og vi går no over i eit halvår der prosjektet skal ferdigstillast. Det har vore drift på prosjektet gjennom heile sommaren, og dette visast godt igjen. Det er verkeleg i ferd med å ta form, både innvendig så vel som utvendig. Entreprenør opplyser å ha teke igjen i overordna framdriftsplan omlag 1,5 veke, gjennom sommarens arbeid, skriv prosjektleiar Pål Are Vadstein i Volda kommune på heimesidene til kommunen.

Nedre del av sportsgolvet har kome på plass i hallen. Det er lagt ned rør til vassforsyning, avløp, straumforsyning og fiber i kommunal veg.

- Desse skal forsyne idrettshall, mediabygg og nytt badeanlegg. Mørenett har fått på plass ny nettstasjon. Det er etablert fundament for sykkelskur, og det er lagt opp røranlegg til lyssetjing av alle interne vegar og plassar i prosjektet. Nedgravne avfallsbrønnar er også kome på plass. I parkeringskjellaren har ein lagt ut topplaget, som er ein spesiell type drenerande asfalt.

Innvendig har det blitt lagt kilometervis med kablar og rør.

- Innvendig muring er ferdigstilt, og dette gjeld også det meste av stenderveggar. Målararbeidet følgjer framdrift på veggane taktvis. Dei aller fleste glasfasader er ferdigstilt. Rekkverket til dei faste tribunene i hallen er på plass. I perioden er også nedre del av sportsgulvet lagt. Det omfattande arbeidet med banemerking gjenstår.