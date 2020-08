Dødsfall skal rapporterast direkte til tingretten

Nyheiter

Frå 1.9.2020 skal pårørande melde dødsfall direkte til Søre Sunnmøre tingrett og ikkje til det lokale lensmannskontoret. Dette gjeld for kommunane Volda, Ørsta, Herøy, Sande og Vanylven. Det opplyser Søre Sunnmøre tingrett i ei pressemelding.

- Dette vert ei effektivisering for brukarane som ikkje lenger treng å forholde seg til to instansar i samband med dødsfall. Når dødsfallet vert meldt direkte til tingretten, slepp ein t.d. å vente på at tingretten får dødsfallsmeldinga frå lensmannen før vi kan skrive ut skifteattest. Det er fortsatt legane som melder dødsfallet til Folkeregisteret. Dei pårørande kan melde dødsfall per epost, telefon eller ved personleg oppmøte.