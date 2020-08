Bustad for både menneske og dyr

Nyheiter

Tett ved eit privatbustad på Vartdal, og like ved E39, står ein bygning som ved første augekast ikkje verkar veldig spesiell, men som fortel mykje om korleis folk budde for ikkje så veldig lenge sidan

Det raude bygget er Stupenesstova, som var i bruk fram til 1947.

«Stupenesstova er interessant for kulturminne som eit seint døme på at ein og same bygning kunne brukast både som bustad for menneske og dyr», står det i Kulturminneplanen.

«Familien på Stupenes budde i den eine enden, medan sauer hadde tilhald i den andre. Stupenesstova vart bygd i 1902, og det var ei enkje med fire born som busette seg her.», står det også å lese i Kulturminneplanen.