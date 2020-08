Stadig fleire elsyklar på vegane i Volda og Ørsta

– Elsykkelen har i aller høgste grad innfridd forventningane

I staden for å kjøpe bil nummer to vel stadig fleire å gå til innkjøp av elsykkel. Øystein Hjertvik Urke (34) er ein av dei som bruker elsykkel for å kome seg på jobb i Volda.