Hareide uroa over dårleg flytilbod

Nyheiter

Det kjem fram i eit svar til stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (ap). Han bad samferdselsministeren svare på kva han vil gjere no når Widerøe har varsla nye kutt, mellom anna mellom Hovden og Oslo.

Hareide er samd i at luftfarten er inne i ein krevjande periode som følgje av covid-19-pandemien.

– Etterspørselen etter personreiser med fly har falle betydeleg, i tråd med blant anna helsefaglege råd om redusert reiseaktivitet. I denne perioden har regjeringa sørgt for å halde oppe eit minstetilbod av flyruter, på strekningar kor det midlertidig ikkje har vore grunnlag for kommersiell drift. Flyruta Ørsta/Volda – Oslo har vore inkludert i det statleg støtta minstetilbodet, svarar Hareide.

Han stadfestar at avtalane om ekstra støtte til flyselskapa opphøyrer 30. september.

– Samstundes ser vi ein usikker marknadssituasjon også i tida som kjem. Eg har registrert at Widerøe denne veka har varsla kutt i sitt tilbod frå 1. oktober. Tilbodet på kortbanenettet er svært viktig for folk i distrikta og er mange plassar som kollektivtilbod å rekne. Eit for dårleg tilbod på desse strekningane bekymrar meg. Regjeringa vurderer derfor fortløpande kva for tiltak og verkemiddel som er best eigna for å sikre eit godt regionalt og nasjonalt flytilbod, både i næraste framtid og på lengre sikt, heiter det i svaret frå Hareide til Holen Bjørdal.