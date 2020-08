Nyheiter

For første gong sidan i vår er det påvist koronasmitte hos ein person i Volda. Denne gongen er det ein student som har testa positivt.

– Vi har tatt høgde for at det var risiko for at noko slikt kunne skje i samband med at det no har kome mange nye til Volda. Men både kommunen, Høgskulen og Samskipnaden er godt budde. Studenten er no i isolasjon og dei vedkomande har hatt nærkontakt med er i karantene, seier ordførar Sølvi Dimmen i Volda.

Kommunen skriv i ei pressemelding at dei har god kontroll på den lokale situasjonen i Volda, og derfor ikkje uroa over lokal spreiing.

– Men vi kan aldri vere 100 prosent sikre, og dette er ei påminning om at vi alle har eit personleg ansvar for å førebyggje smittespreiing. Vi kan ikkje slappe av, og no når det kjem mange nye til Volda må vi tvert om vere ekstra påpasselege med smittevernrutinane, seier Sølvi Dimmen.

Studenten kom med buss frå Bergen søndag 23. august, med avgang frå Bergen om morgonen.

– Dei som kom med same bussen må ta kontakt med lege dersom dei får luftvegssymptom skriv Volda kommune i ei pressemelding.