Nyheiter

Etter ein fire år lang prosess skal nye Volda kommune velje sine «verdiord». Og det hastar, ifølge saksutgreiinga til formannskapet, der det står: «I løpet av samanslåingsprosessen (mellom Volda og Hornindal) har det fleire gongar blitt stilt spørsmål om kva som skal vere nye Volda kommune sine grunnleggande verdiar. Hornindal kommune hadde ikkje eigne verdiord, Volda kommune hadde nettopp starta ein prosess for å fastsette sine, og det var ikkje sagt noko om kva verdiord som skulle gjelde frå 01.01.20. Det er viktig å få ei avklaring på dette spørsmålet så raskt som mogleg.»

Leiing og arbeidstakarar i kommunen har sagt si meining:

– Eit partssamansett utval har stadfesta verdiorda raus, modig, kompetent og lærande som grunnleggande verdiar for Volda kommune. Verdiorda vert sendt ut på høyring til dei tilsette, står det i sakspapira.

Her står det også at: «Kommunedirektøren og leiargruppe meiner det er viktig at vi har eit felles verdigrunnlag for heile organisasjonen.»