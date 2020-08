218 prøver siste veke

Nyheiter

I veke 34 vart 218 personar testa i Ørsta kommune, det vil seie to prosent av befolkninga på ei veke.

- Vi har ikkje fått melding om fleire positive tilfelle sidan 17. august, melder kommunen på facebook.

Kommunen sine smittevernansvarlege minner om at det er viktig at alle som mistenkjer smitte held seg heime til dei har fått svar om negativ koronatest og dei er symptomfrie. Det gjeld eigne reglar for folk som er i karantene (karantenetida gjeld uansett kva testresultatet viser).

Til saman ni personar har testa polsitivt bfor koronasmitte i Ørsta sidan mars.