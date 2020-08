Startar arbeidet i Vikeparken

Nyheiter

Ørsta kommune vil innan kort tid starte opp arbeidet med oppgradering av Vikeparken. Det skriv kommunen på sine heimesider.

- Tiltaket omfattar vidareutvikling/oppgradering av eksisterande park til ein aktivitetspark i Ørsta sentrum. Målet er å legge betre til rette for aktivitet og leik som eit ledd i å styrke folkehelsa. Tiltaket skal også bidra til å auke trivselen for innbyggjarar og besøkande til Ørsta sentrum. Det er lagt vekt på at parken etter oppgraderinga skal tilby aktivitet og attraktive opphaldsstader for alle brukargrupper.

I anleggstida vil parken vere stengd for publikum.

- Gangvegen på utsida av parken langs hamna og sjøen skal så langt som det er mogleg holdast open. Arbeidet medfører auka anleggstrafikk i periodar for sentrumsområda.