Dette seier kommuneoverlegen om haustens konfirmasjonar

Heilt som vanleg kan ikkje feiringa vere, for framleis er det mykje smitte i samfunnet.

– Godt smittevern er viktig. Skal feiringa av konfirmasjonen gå føre seg heime, er der ei grense på 20 personar som kan vere med. Det må også vere mogleg å halde 1 meters avstand, fortel kommuneoverlege Unni Natås.

Litt annleis er det om folk har leigd større lokale.

– Då gjeld dei same reglane om avstand og godt smittevern, men i leigde lokale er maksgrensa på 200 personar. Det er vel ikkje vanleg med så mange gjester i konfirmasjonar kanskje, og det kan vere lurt å avgrense det uansett, med tanke på den situasjonen vi er i, men då vil det i alle fall vere mogleg å inkludere litt fleire i feiringa, seier Natås.

– Det er altså ingen grunn til å ikkje feire konfirmasjon!

– Dei som leiger lokale må ha ein ansvarleg arrangør, gjerne den som leiger lokalet, og denne må passe på at smittevernsreglane vert følgde, at der er handsprit og at det vert halde avstand. I tillegg er det viktig å føre gjesteliste med kontaktinformasjon til kvar enkelt, og ta vare på denne i minst ti dagar, i tilfelle det skal verte smitte blant nokon av gjestene, seier Natås.

Dei humanistiske konfirmasjonane skal gå føre seg på Sjøborg kulturhus i Ulsteinvik 10. oktober. Det er snakk om 50 konfirmantar frå Søre Sunnmøre.

– Vi er i ein prosess no for å sjå korleis vi skal få avvikla konfirmasjonane. I helga skal det vere eit møte med dei konfirmasjonsansvarlege, så korleis vi løyser dette vert først kjent over helga, skriv leiar i Human-Etisk Forbund Søre Sunnmøre, Hallgerd Conradi, i ein e-post til Møre-Nytt.

I kyrkjene byrjar konfirmasjonane i slutten av september.

Ved kyrkjekontoret i Ørsta opplyser dei at også dei har hatt møteverksemd for å finne ut korleis dei skal gjennomføre konfirmasjonane på best mogleg måte med omsyn til smittevern og tal på personar som kan møte i kyrkja.

– Konfirmantane har fått ein dato å halde seg til, så må vi sjå korleis vi løyser det, om vi deler det opp i mindre puljer eller liknande. Vi reknar med at vi skal få ut informasjon til konfirmantane og dei føresette i løpet av kort tid, seier dei på kyrkjekontoret.