Ber om innspel til klimatiltak i Ørsta

– Vil vi ete meir lokalprodusert mat, og kjøpe mindre billige plastprodukt produsert på andre sida av jorda? Ønskjer vi at det skal bli lettare å reise kollektivt, eller er det etablert bildelingsordningar og system for samkøyring? Skal ein kunne lade elbilen på ferja eller mens ein står i ferjekø?

Desse spørsmåla stiller klimanettverket til Sunnmøre regionråd. Dei oppmodar no innbyggjarane i kommunane på Sunnmøre om å seie kva dei meiner kommunane skal oppå i reduksjon av klimagassar i dei kommande åra. Det har blitt laga ei webbasert undersøking.

– Svara vil bli analysert og systematisert, og brukt inn i arbeidet med å forme ny klima- og energiplan for din kommune. Dette blir kanskje ein av dei viktigaste planane for framtida. Klarer vi ikkje å snu utviklinga med utslepp av klimagassar i løpet av dei neste åra, står vi i fare for at det skjer sjølvforsterkande prosessar i naturen som gjer at den globale oppvarminga kjem heilt ut av kontroll, skriv Ørsta kommune på sine heimesider.