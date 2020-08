Nesten 200 har testa seg dei siste dagane

Nyheiter

I løpet av dei fire siste dagane har om lag 194 personar testa seg for korona i Ørsta.

Det fortel kommuneoverlege Unni Natås.

Dei 194 personane utgjer 1,8 prosent av innbyggjarane i Ørsta.

Måndag kveld vart det kjent at Ørsta har fått stadfesta sitt niande tilfelle av koronasmitte.

Kommuneoverlegen oppmodar folk om å vere årvakne dei neste vekene.

– Eg trur vi alle er veldig spente etter denne sommaren, der folk har vore på reise og har vore meir sosiale, både innanlands og utanlands. No får vi også nye studentar og elevar til bygdene våre, både til høgskulen, til folkehøgskulen og til dei vidaregåande skulane. Difor er det veldig viktig å vere årvakne dei første to-tre vekene no når ferien er over, slik at vi kan få oversikt over kva som eventuelt finst av smitte, sa kommuneoverlege Unni Natås til Møre-Nytt tidlegare denne veka.