Fulle klasser ved Ørsta vidaregåande skule og strenge koronareglar

– Resultata frå i vår syner betre resultat for læring enn tidlegare

Det er fulle klasser og eit strengt regime for smittevern ved Ørsta vidaregåande skule. Rektor Roger Fylling er overtydd om at elevane vil ta i mot like mykje læring som tidlegare.