– Prøv kontantfritt loddsal

– Ein bør i størst mogleg grad oppmode om ikkje å betale med kontantar ved loddal. Eg er klar over at det ikkje alltid passar for eldre personar, som gjerne ikkje har Vipps. Dersom ein kan bruke Vipps eller annan kontantfri betaling, er det å føretrekkje, seier jurist Eva Haugen Øye i Ørsta kommune i eit skriv til Ørsta pensjonistlag.

Pensjonistlaget har bedt om ei vurdering om dei kan halde eldredag denne hausten. Leiar Eli Kjøde viser til at pensjonistlaget i vår, før den 12. mars, vart oppmoda av det kommunale eldrerådet om å få til eit slikt arrangement denne hausten.

Kjøde viser til at Lions-damene tidlegare har servert mad under eldredagen, og har spørsmål om matservering og loddsal er tilrådeleg.

Kjøde ser føre seg eit arrangement med inntil 100 deltakarar med program frå scena, og at publikum sit på stolar med lovleg avstand.

Haugen Øye viser til at det er lov å gjennomføre arrangement med inntil 200 deltakarar i tillegg til dei som er arrangørar.

– Dersom de skal gjennomføre eldredagen på offentleg stad, til dømes på forsamlingshus/kulturhus eller anna lokale som de kan leige, er dette i orden så lenge de overheld relevante smittevernreglar, svarar haugen Øye.

Ho presiserer at det må førast liste over kven som deltek, at det vert lagt til rette for ein meters avstand og gjerne meir, og at sjuke personar ikkje kan vere til stades.

– Det gjeld også «ei vanleg forkjøling», skriv Haugen Øye.

Det kan serverast mat, men at folk då ikkje forsyner seg sjølve frå fat. Anten vert det servert ferdige porsjonar, eller deltakarane kan be om kva mat som vert lagt på matfata deira.