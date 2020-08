Nyheiter

- Det er stor pågang på telefonen for koronatesting. Vi opplever at nokre ringjer fleire gongar på rad over lengre periodar utan å få svar. Dette kan medføre at linja blir overbelasta, heiter det i ei pressemelding frå Ørsta kommune.

Dersom folk ikkje får svar fyrste gang dei ringjer kan dei sende ein SMS til same nummer (90 83 07 20) der dei ber om å bli oppringt.

Alle blir oppringt same dag. Ikkje oppgje sensitive personopplysingar i SMS., heiter det frå kommunen.