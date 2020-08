SIAN-markering i Volda

Nyheiter

Markeringa skal vere på torgplassen i sentrum.

Ifølgje søknaden om arrangementet skal det haldast appellar og delast ut materiell.

Overfor Møre-Nytt stadfestar Martin Engeset frå Ørsta at han er ein av dei som skal halde appell. Han fortel at han vil kome med opplysningar som i ettertid kan sjekkast om er sanne. Engeset stiller seg også open for debatt i etterkant.

På SIAN (stopp islamiseringen av Norge) sine eigne heimesider heiter det at «skulestaden Volda får besøk av folkeopplysarar med noko anna enn kulturmarxisme på pensum».