Ein fantastisk fjelltur blei brått dramatisk då kjærasteparet Jonas Røykås Marthinsen og Sara Brixler frå Oslo blei overraska av torevêr midt på natta. Dei måtte forlate alt dei eigde for å komme seg ned frå fjellet.

Det er NRK som skriv dette.

Jonas Røykås Marthinsen summerer det opp slik for Møre-Nytt: – Det var heilt vilt!

– Det er første gong vi har besøkt Sunnmøre. Her er heilt fantastiske fjell. Saksa var ein sinnssjuk fjelltur med ei heilt vill utsikt, fortel Jonas Røykås Marthinsen til NRK.

Den 1.075 meter høge toppen vert rekna som ein av dei flottaste og mest populære av Sunnmørsalpane.

Etter seks timar, med 20 kilo kvar på ryggen, kunne dei to endeleg nyte utsikta og sette opp teltet for natta.

Turen opp gjekk føre seg i 20 varmegrader og sol.

Men på natta vakna dei av sterk vind og torevêr. Dei ringde politiet, som gav klar beskjed om at dei burde kome seg ned frå fjellet raskast råd. Telt og utstyr måtte stå att, og dei to gjekk så raskt dei kunne nedover fjellsida. Dei hadde ei luke på to timar før det var venta ein ny periode med torden og lyn.

– Det var heftig, og ein del knall og fall, fortel Marthinsen til Møre-Nytt.

På veg ned byrja det også å lyne igjen.

– Vi gjekk så raskt vi kunne, men det var vanskeleg, bratt og vått. Det gjekk utover både rygg og kne, så vel nede og dagen derpå, måtte vi be om hjelp til å få henta utstyret vårt. Vi var ikkje i form til å hente det sjølv.

På Facebook-sida Toppturer i Nordvest, takkar dei to Lars Nikolay Urke, som gjekk eins ærend opp på Saksa og henta ned alle tinga.

Til NRK innrømmer han at det nok var litt tyngre enn han hadde tenkt.

– Det vart ein fin tur, men eg tenkte det var mindre å bere då eg sa ja, ler han.

– Vêret snudde raskt. Men vi er ikkje skremt frå å gå nye turar, forsikrar dei to uheldige turgåarane.