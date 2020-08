Etterlyser fråsegn om Mork-senteret

Nyheiter

Det var i juni Helse Møre og Romsdal sende ut fleire forslag til framtidig organisering ut til høyringa.

Det tilrådde alternativet går ut på at kommunane skal styrke sine rehabiliteringstenester, men i tett samarbeid med Mork og Aure.

– Rehabilitering/spesialisert rehabilitering er eit viktig tema for kommunane og for Ørsta. Dette er eit svært viktig innsatsområde, til stor hjelp for folk både for å vere funksjonsdyktig i kvardagssituasjonen, og også for til dømes å kome tilbake i arbeid, seier Per Ivar Lied i eit skriv til kommunedirektøren.

– Vi veit at demografisk er fleire eldre og samansett sjukdomsbilde, ei utfordring for Ørsta og kommunane i eit lengre perspektiv (2050). Rapporten drøftar og foreslår ulike samarbeidsalternativ, også interkommunalt samarbeid på rehabiliteringsfeltet. Derfor er det viktig at Ørsta kommune sender høyringssvar, og at dei ulike alternativa er godt drøfta, seier Lied.

Kommunedirektøren har svart Lied, og lovar at saka skal verte ferdig til kommunestyremøtet 2. september. Kommunane har fått utsett høyringsfrist til 3. september.