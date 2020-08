Sendt til sjukehus etter fall ved Brekketindbreen

Nyheiter

Politiet melde like etter kl. 17.00 at det vert set i verk ein redningsaksjon etter melding om at ein person skal ha falle i fjellet. Skadeomfang et er ukjent, men personen skal verea bevisst. Redningshelikopterer på veg.

Ifølgje Sunnmørsposten er også frivillig mannskap kalla inn. Grunna dårleg mobildekning er det ikkje heilt klart kvar skadestaden er.

Brekketindbreen ligg ved Brekketind, og er i grenseområdet mellom Ørsta og Stranda kommunar. Ein vanleg rute til breen er frå Patchellhytta.

NRK melde 18.15 at personen, ein mann, er sendt til sjukehus. Meldingane seier at mannen er bevisst og oppegåande.