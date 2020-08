Pilegrim med buss og båt

Nyheiter

Eg har vore oppteken av at det skal leggjast til rette for individuelt reisande, slik at folk kan reisa kystpilegrimsleia når dei har lyst og det strekket dei ønskjer. Du treng ikkje nødvendigvis vera med på ein organisert tur eller ha eigen båt. Eg skrive denne boka for å visa korleis det går an å ta seg fram med offentleg transport, seier forfattaren bak den nye reisehandboka for Kystpilegrimsleia, Margun Pettersen.