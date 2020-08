Forbrukarrådet vil bøteleggje flyselskapa 

Nyheiter

På sine nettsider skriv Forbrukarrådet at dei ser med bekymring på flyselskapa som over lang tid har latt vere å respektere grunnleggande forbrukarrettar.

– Flyselskapa må no bli gitt ei klar frist for å effektuere refusjonskrava. Dersom den ikkje blir overheldt, må det bli gitt bøter slik loven opnar opp for, seier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukarrådet.

Forbrukarrådet har fått svært mange førespurnader frå forbrukarar som sit igjen med uteståande beløp hos flyselskapa.

Dei meiner bøter vil sende klare signal til selskapa som ikkje etterlever reglane.

– Den situasjonen vi no er i er øydeleggjande for tilliten til både bransjen og handhevinga av forbrukarrettar. Det blir gitt inntrykk av at forbrukarar og forbrukarrettar er mindre viktige i ein krisesituasjon, seier Blyverket.