Det kom ein engelsk gentleman inn på kontoret til Møre-Nytt og datt tungt ned i ein stol: «I´ve been sacked. And it’s your fault!»

Det var Jack Burkett (f. 1942), og styret i ØIL Fotball hadde nettopp gjeve han sparken som trenar. Denne månaden er det akkurat førti år sidan.

Burkett spelte venstreback for West Ham dei store sesongane på 1960-talet då laget vann både FA-finalen og finalen i Europacupen. Legendariske Ron Greenwood var manager. Sju Hammers-spelarar var på bana i begge finalane og vert i ettertid hugsa som «the magnificent seven». Attåt Burkett handlar det om spelarar som Bobby Moore og Geoff Hurst.

Det var med andre ord eit stort namn Ørsta sikra seg framfor 1980-sesongen. Litt for stort, skulle det vise seg.

– Vi hadde nok for stor respekt, ja. Og vi fekk litt nervar. Vi vart bundne og redde for ikkje å gjere trenaren til lags, hugsar Kjell Arne Sætre.

Han var allereie veteran på Ørsta-laget då Burkett entra garderoben og innførte britiske normer og reglar. For første gong hang nyvaska drakter på faste plassar. Og tidspunktet for frammøte til trening var ikkje lenger gjenstand for forhandlingar. No skulle profesjonalitet og disiplin sikre opprykk.

Det kosta vel dyrt? – Nei, svarar Olav Rebbestad. Han var medlem av fotballstyret i 1980, og han avviser at klubben tok seg vatn over hovudet. – Etter mange år på nivå tre ville vi prøve noko nytt. Det var faktisk ingen stor kostnad for fotballgruppa.

Og satsinga gav også inntekter. Ein treningskamp mot Hødd samla over to tusen tilskodarar på Ørsta stadion. Ørstingane var forventningsfulle. Men dei kom fort ned på jorda.

– Burkett ville ha oss til å spele på ein typisk engelsk måte, med lange ballar opp til ein target man. Men vi vart aldri fortrulege med denne spelestilen. Den naturlege samhandlinga vart borte, forklarar Kjell Arne.

På den andre sida: – Burkett er den trenaren eg lærte mest av gjennom heile karrieren. Han kom med heilt nye tankar, hugsar driblefanten Erik Brautaset. Som likte Burkett godt.

Det var gjensidig. Burkett prøvde faktisk å hjelpe Erik over til balløya. Det var snakk om både Birmingham og Bristol City. Forsøket stranda på manglande opphalds- og arbeidsløyve.

Også på heimebane gjekk det skeis. Då haustsesongen starta, kjempa Ørsta for å overleve i divisjonen. Styret gav Burkett ultimatum, og då Ørsta tapte også mot Sverre i Levanger, var det slutt. Burkett vart oppsagd.

For kona Ann var det sikkert like greitt. I ei bok om ektemannen er ho sitert på at dei seks vekene ho budde i Ørsta, er dei kjedelegaste ho har hatt i heile sitt liv ...

Som person har Jack Burkett eit godt ettermæle i Ørsta. Ja, han vert karakterisert som eit sympatisk og godt menneske. Men som trenar var han kompromisslaus.

Og før kampen mot Sverre peika Møre-Nytt på kulturforskjellane som ei mogeleg årsak til Ørsta-laget sine problem. Styret må ha brukt denne artikkelen som ein del av grunngjevinga for å gje trenaren sparken. I alle fall gav Burkett lokalavisa skulda for at han vart oppsagd. Og korleis skulle det gå med han når fotball-leiarane i England hadde lese Møre-Nytt ... ?

Men anten las dei ikkje Møre-Nytt så nøye eller så brydde dei seg ikkje. Burkett vart etter kvart tilsett i PFA, fagforeininga til britiske fotballspelarar. Der var han mentor for unge spelarar som Rio Ferdinand, John Terry, Frank Lampard og Joe Cole.

Heime i Ørsta vart den tidlegare West Ham-spelaren Burkett bytta ut med den tidlegare Brann-spelaren Helge Haram som trenar. Og laget fekk ein strålande haustsesong!