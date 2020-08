Aasen-tunet førebur besøk frå skuleklasser

Nyheiter

Aasen-tunet gjennomfører program i den kulturelle skulesekken for trinn 10 i Ørsta og Volda. Besøka vert truleg i blir truleg veke 38 eller 39.

– Vi følgjer Covid 19-retningslinjer frå Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og rettleiar for museum og skular, skriv dagleg leiar Tone Slenes i eit skriv til kommunen.

Ho ynskjer gjerne at opplegget for skulebesøka skjer i samråd med kommunen.

Det vert lagt opp til at det kan vere besøk frå to ulike kohortar, kanskje frå ulike skular, til stades i Salen på same tid. Då vil aasen-tunet følgje smittevernreglane, slik at det er minst to meter mellom kohortane.

Kommunejurist Eva Haugen Øye er nøgd med opplegget til Aasen-tunet, og minner om metersregelen internt i ein kohort ved friminutt.

– Det viktigaste er to meters avstand mellom kohortane, poengterer Haugen Øye.

Ho ber elles Aasen-tunet ta kontakt med skuleleiinga i Ørsta for ytterlegare koordinering av skulebesøka.

Rune Sæbønes