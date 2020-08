Fadderveke som planlagt - men fryktar for mykje festing

Nyheiter

Også Fadderveka går som planlagt. Høgskulen viser mellom anna til forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim, som har oppmoda om at faddervekene bør gjennomførast.

I samråd med smittevernleiinga

– Fadderveka og dei andre aktivitetane rundt studiestart går som planlagt ved Høgskulen i Volda. Vanlege smittevernreglar blir følgt og Faddervekestyret har gjort ein god jobb ved å legge opp til trygge arrangement. Arrangementa er også vurdert i samråd med smittevernet i Volda kommune, kommenterer rektor Johann Roppen i sitt nyhendebrev frå høgskulen.

Rektoren peikar likevel på at koronasituasjonen kan endre seg raskt.

– Vi ser at det skjer raske endringar i smittesituasjonen mange stader i landet så endringar kan kome på kort varsel. kommenterer Roppen.

Uroa for mykje festing

Han vedgår at leiinga ved høgskulen, studentparlamentet og faddervekestyret er uroa over privatfestar, vorspiel, nachspiel og uorganiserte utefestar.

– Smittevernreglane gjeld like mykje i slike samanhengar som på organiserte aktivitetar. Reglane per i dag seier blant anna at det berre kan delta inntil 20 personar på private arrangement, det skal vere ein meters avstand mellom deltakarane og den som inviterer til privatfest må ha oversyn over alle deltakarar til ei kvar tid med tanke på eventuell smittesporing, poengterer Roppen.

Også i år vil det vere utanlandske studentar ved Høgskulen i Volda. Men talet er sterkt redusert.

Utanlandske studentar

– Det er berre to studieprogram som er opne for utanlandske studentar hausten 2020, og det er Master in media practices og Norsk for internasjonale studentar (NIS). Nokre få utanlandske studentar som tek til på desse studia kjem direkte frå utlandet, og er eller har vore i karantene i Volda, medan mange har vore i Noreg lenge og skal ikkje i karantene. Ingen av desse er koronasmitta, seier Roppen.

Han peikar dessutan på at det også for studentar er senka terskel for å be om og få teste seg for koronasmitte ved at ein ikkje treng tilvising frå lege for å bli testa.