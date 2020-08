Nyheiter

Det var onsdag Statens vegvesen og politiet gjennomførte ein felles trafikkontroll i Ørsta. Det vart skrive ut 28 mangellapper, sju gebyr for slitne dekk, gebyr for manglande medbrakt førerkort, gebyr for manglande vognkort og to gebyr for ikkje å ha nytta hjelm. Det vart lagt ned åtte køyreforbod.