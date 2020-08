Avlyser fadderarrangement over heile landet

Nyheiter

Både Universitetet i Bergen (UiB) og Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim har tysdag fått stadfesta at éin student ved kvar studiestad har fått påvist smitte av koronaviruset.

Studenten i Bergen har delteke på fadderarrangement, mellom anna i Nygårdsparken, opplyser viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, i ei pressemelding. Vedkommande er sett i isolasjon, og resten av faddergruppa og andre nærkontaktar er sette i karantene.

– Når det gjeld fadderveka og studiestart, har UiB ein god dialog med kommunen. Det skjer ei fortløpande vurdering med tanke på behovet for å avlyse planlagde arrangement, seier Samdal.

NTNU avlyser fadderarrangement

I Trondheim blir fleire fadderarrangement avlyste etter at ein student i eitt av fadderutvala har fått påvist koronasmitte.

Heile fadderutvalet ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap er sett i karantene, seier konstituert dekan Tine Arntzen Hestbek til Adressa. Samtidig har fadderutvalet avlyst alle større arrangement denne veka.

Studenten som er smitta, fekk det positive testresultatet helga før fadderveka starta. Hestbek seier fadderutvalet har følgt alle retningslinjer, og at Trondheim kommune no jobbar med smittesporing.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, fortel til NRK at leiinga oppmodar studentar til å tenkje seg godt om når det gjeld arrangement, men at dei ikkje kan nekte dei å feste.

– Studentane er vaksne menneske. Rektor kan ikkje gå ut og seie at dei på fritida si ikkje skal feste, seier Borg.

Om lag 9.000 nye studentar startar ved NTNU i haust.

Avlyser fadderarrangement i Førde

Også i Førde blir alle alkoholrelaterte arrangement i fadderveka avlyste .

Sjølv om det ikkje har vorte påvist smitte blant studentane, vel Studentsamfunnet likevel å avlyse arrangementa, skriv Firda.

– Grunnen til at vi gjer dette, er at vi ser kva som skjer på andre campusar. Vi vil vere føre var og stengje ned, slik at vi er med på dugnaden, seier Astrid Kippersund, nestleiar i Studentsamfunnet i Førde, til avisa.

Fadderveka i Oslo kan avlysast

I Oslo har òg mange studentar samla seg i ulike parkar som ein del av fadderveka. Dersom dette ikkje endrar seg, må fadderveka avlysast, åtvara byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) under ein pressekonferanse tysdag.

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, seier til NTB at leiinga har snakka med alle fadderleiarane og at dei føler eit sterkt ansvar.

– Vi oppmodar alle studentar til å vere disiplinerte. Vi må òg ha ein god dialog med Kunnskapsdepartementet og byrådsleiar Johansen når det gjeld arrangement med alkohol, seier Stølen.

UiO-rektor fryktar meir digital undervisning

Rektoren kjem likevel med ei oppmoding til alle studentane som gjennomfører fadderveke i Oslo denne veka.

– Eg ber studentane i Oslo skjerpe seg og tenkje på at dei kan ende opp med meir digital undervisning resten av året enn vi utgangspunktet planlegg, om smittevernsegla ikkje blir følgde i dei få vekene studiestarten faktisk representerer.

Også under pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen tysdag vart festglade studentar bedne om å dempe festinga som har gått føre seg dei siste dagane.

– Viss smitta aukar mykje, må vi stengje landet igjen, åtvara helseminister Bent Høie (H).